Actualidade

O ex-diretor do FBI James Comey cancelou, na noite de terça-feira, a sua participação num evento em Los Angeles, poucas horas depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, o ter demitido, informou o Los Angeles Times.

O jornal cita uma fonte do FBI que garantiu que a demissão apanhou James Comey "de surpresa" e "desprevenido".

James Comey tinha sido anunciado como orador num evento de recrutamento de pessoal organizado na terça-feira pelo FBI na sede do Sindicato de Realizadores de Hollywood em Los Angeles (DGA, na sigla em inglês), mas cancelou à última hora a sua participação na sequência do anúncio do despedimento.