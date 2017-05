Actualidade

O liberal Moon Jae-in iniciou hoje o mandato de cinco anos como Presidente da Coreia do Sul, poucos minutos depois de ser proclamado oficialmente vencedor das eleições antecipadas de terça-feira.

O liberal, de 64 anos, começou o mandato imediatamente depois de a comissão eleitoral sul-coreana ter confirmado a vitória nas presidenciais, às 08:00 (00:00 em Lisboa), e antes mesmo de prestar juramento no cargo, cuja cerimónia vai decorrer às 12:00 (04:00 em Lisboa) na Assembleia Nacional (parlamento).

Moon Jae-in, do Partido Democrático, venceu as eleições presidenciais antecipadas com 41,1% dos votos, contra os 24,03% obtidos por Hong Joon-pyo, do Partido da Liberdade (da anterior Presidente, Park Geun-hye), de acordo com os resultados oficiais.