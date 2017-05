Actualidade

O primeiro-ministro do Japão felicitou Moon Jae-in pela vitória nas presidenciais da Coreia do Sul, manifestando a vontade de reforçar as relações bilaterais para responder aos "desafios comuns".

Para o Japão, a Coreia do Sul é o "vizinho mais importante", com quem partilha "interesses estratégicos", afirmou Shinzo Abe, num comunicado publicado na terça-feira à noite, no qual expressou vontade de "trabalhar com o novo Presidente Moon".

"O Japão e a Coreia do Sul enfrentam desafios comuns como o problema da Coreia do Norte. Se cooperarmos, podemos contribuir mais para a paz e para a prosperidade na região", afirmou o chefe de Governo nipónico.