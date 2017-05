Actualidade

Dezoito pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com faca, perpetrado por um homem, numa rua de Changchum, no norte da China, disseram hoje as autoridades locais.

O atacante, de 50 anos, foi detido, depois de ser atingido a tiro.

Nenhum das vítimas corre risco de vida, indicaram as autoridades, que estão a investigar a causa do ataque.