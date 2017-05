Actualidade

Oito pessoas que tinham sido sequestradas no domingo na região de Chocó, no noroeste da Colômbia, uma zona onde opera a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN), foram libertadas, informaram as autoridades na terça-feira.

O Ministério da Defesa colombiano indicou que a libertação dos sete homens e uma mulher foi possível graças "à pressão das Forças Militares e da Polícia" no município de Nóvita, onde ocorreu o sequestro.

Os sequestrados "estão já nas mãos das nossas tropas", escreveu o Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, na sua conta na rede de mensagens instantâneas Twitter.