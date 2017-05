Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o PSI20, o índice de referência, a subir 0,05%, para 5.257,34 pontos.

Na terça-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou a subir 0,42% para 5.254,52 pontos, num dia positivo para a maioria dos mercados europeus.

No final da sessão, 14 das 19 cotadas que integram o PSI20 ficaram em terreno positivo, quatro recuaram e uma ficou inalterada. O BCP foi uma das cotadas que mais ganhou, encerrando com uma valorização de 0,85%, um dia depois de ter apresentado os resultados do primeiro trimestre.