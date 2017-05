Actualidade

Pyongyang destacou hoje a importância de um "diálogo genuíno" e a cooperação internacional no âmbito dos direitos humanos, no final da primeira visita de um relator especial da ONU à Coreia do Norte.

"Acreditamos que o diálogo genuíno e a cooperação no domínio dos direitos humanos internacionais são importantes", escreveu a agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.

O regime de Kim Jong-un não reconhece os investigadores da ONU em matéria de direitos humanos, dado que as resoluções da ONU contra a Coreia do Norte "se baseiam em falsos testemunhos de desertores norte-coreanos e em informação inventada", afirmou a KCNA.