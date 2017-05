Venezuela

A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) lamentou, na terça-feira, as "medidas repressivas" adotadas na Venezuela contra as manifestações da oposição e a decisão do Governo de sair da Organização de Estados Americanos (OEA).

A CIDH, um organismo da OEA, também "condenou o aumento de mortos, feridos e detenções em massa" durante os protestos.

Em comunicado, a comissão instou a Venezuela a cumprir as "obrigações internacionais" e a "facilitar as manifestações e protestos, garantindo a vida e integridade" dos participantes.