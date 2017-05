Actualidade

Os media têm "um papel fundamental no combate às 'fake news' [notícias falsas]", disse à Lusa a professora auxiliar da Universidade Europeia Patrícia Silveira, que organiza hoje um debate sobre o tema.

Com o tema "À Conversa sobre Fake News", o tema central do debate que a Universidade Europeia promove, em Lisboa, conta com a moderação de Joana Ramalho, professora de Comunicação e Jornalismo da Universidade Europeia e a participação de António Granado, jornalista e professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Paulo Querido, jornalista 'freelancer' e João Sousa, assistente de Investigação no CIES-IUL - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (ESPP).

"Os media têm um papel fundamental no combate às 'fake news'", já que permitem informar os cidadãos, contextualizando-os e permitindo que possam fazer escolhas acertadas, afirmou Patrícia Silveira, que é professora auxiliar na área da Comunicação.