Sindicato dos médicos aponta para adesão de 100% até às 08

A adesão à greve dos médicos relativa ao turno das 00:00 às 08:00 de hoje terá sido de 100%, adiantou à agência Lusa o presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha.

"Ainda é muito difícil fazer um balanço objetivo da adesão a esta hora, mas estimamos que entre as 00:00 e as 08:00, tenha sido de 100%. Só estiveram a ser cumpridos os serviços mínimos", adiantou.

Apesar de ainda não ter dados mais concretos, Jorge Roque da Cunha disse que, por exemplo, no Hospital de Braga só funcionaram dois blocos operatórios e em Matosinhos, no distrito do Porto, nenhum dos blocos funcionou.