Papa

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) apelou hoje a um uso correto dos serviços de urgência e garantiu estar preparado para responder a qualquer acontecimento, a propósito da visita a Fátima do papa Francisco.

O Hospital de Santo André (HSA), unidade do CHL, está preparado para integrar a grande operação que rodeia a visita do papa Francisco a Fátima, na sexta-feira e no sábado.

"Sendo o hospital mais próximo de Fátima, temos, naturalmente, de estar preparados para qualquer acontecimento que possa trazer doentes aos nossos serviços de urgência", afirmou a diretora clínica do CHL, Elisabete Valente, citada numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.