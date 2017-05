Actualidade

A galeria Underdogs inaugura na sexta-feira uma exposição, num espaço temporário no Príncipe Real, em Lisboa, que servirá também para apresentar um livro no qual faz um balanço de sete anos de atividade da plataforma que lhe deu nome.

A plataforma Underdogs, que tem como responsáveis a francesa Pauline Foessel e o português Alexandre Farto, que assina como Vhils, é um projeto cultural que se divide entre arte pública, com pinturas nas paredes da cidade, exposições dentro de portas, no n.º 56 da rua Fernando Palha, um antigo armazém recuperado e transformado em galeria, e a produção de edições artísticas originais.

A exposição "Underdogs", que, de acordo com a organização, "faz uma reflexão sobre a missão de galeria e o trabalho de vários artistas que têm exposto ao longo dos últimos quatro anos", conta com trabalhos, entre outros dos portugueses Maria Imaginário, Add Fuel e André da Loba, do espanhol Okuda San Miguel e do francês Olivier Kosta-Théfaine.