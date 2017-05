Papa

As interdições no trânsito na Cova da Iria, Fátima, na sexta-feira e no sábado, devido à visita do papa, obrigam os responsáveis das padarias a encontrarem estratégias que garantam que não faltará pão para vender.

"Vou tentar não falhar, quer nas entregas aos clientes, quer no pão disponível para venda. Mas como não vão deixar passar carros a partir de determinadas horas, não sei como vai ser", disse à agência Lusa António Carvalhana, que tem há 17 anos uma padaria na Cova da Iria.

O trânsito estará interditado das 09:00 de sexta-feira às 18:00 de sábado, entre as avenidas Beato Nuno e Papa João XXIII, só sendo autorizada a circulação de veículos de emergência e credenciados. No sábado, serão autorizados abastecimentos credenciados pelo município de Ourém entre as 04:00 e as 07:00.