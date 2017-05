Actualidade

O ator e realizador italiano Sergio Rubini interpreta, na quinta-feira, no Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, excertos de obras de Luigi Pirandello, numa das iniciativas que assinalam o 150.º aniversário do autor siciliano.

Numa noite totalmente dedicada ao dramaturgo, poeta e romancista, Sergio Rubini - um dos atores de "A estrada 47" - participa na iniciativa "No escuro do destino humano: Pirandello e o conhecimento do eu", para interpretar excertos de obras do autor de "O falecido Matias Pascal", "Um, ninguém e cem mil" e "Seis personagens à procura de autor", informou o Instituto Italiano de Cultura de Lisboa.

A participação de Sergio Rubini nesta iniciativa conjunta do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional de Itália e da Fundação Francesco De Sanctis de Roma, é precedida de uma intervenção crítica da professora Sebastiana Fadda, investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), nas áreas de literatura, cultura e teatro.