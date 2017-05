Actualidade

A taxa de desemprego baixou 0,4 pontos percentuais para os 10,1% no primeiro trimestre de 2017, face ao anterior, e em 2,3 pontos percentuais face ao trimestre homólogo de 2016.

De acordo com as estatísticas do emprego hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a população desempregada, estimada em 523,9 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 3,5% (menos 19,3 mil pessoas) e uma diminuição homóloga de 18,2% (menos 116,3 mil), a maior desde o terceiro trimestre de 2013.

Os analistas contactados pela agência Lusa antecipavam uma nova descida da taxa de desemprego no primeiro trimestre, depois de no trimestre passado a taxa de desemprego se ter situado nos 10,5%.