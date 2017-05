Actualidade

As exportações e as importações aumentaram 17,1% e 15,3% respetivamente no primeiro trimestre deste ano, face a igual período do ano passado, tendo o défice comercial diminuído em março 241 milhões de euros, divulgou hoje o INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), considerando apenas o mês de março, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais positivas de, respetivamente, 23,9% e 14,6% (depois das subidas de 8,5% e 9,5% registadas em fevereiro de 2017).

