Papa

Odemira é a única câmara do litoral alentejano que não adere à tolerância de ponto decidida pelo Governo para sexta-feira durante a visita do papa Francisco a Portugal, repetindo a opção tomada em 2010.

O Governo resolveu dar tolerância de ponto aos funcionários da administração pública, que estão assim dispensados no primeiro dia da visita do papa Francisco a Portugal, sexta-feira, medida a que aderiram quatro das cinco câmaras municipais do litoral alentejano.

O município de Odemira (PS) optou por não dar tolerância de ponto, uma posição que tinha também já tomado em 2010, aquando da visita do papa Bento XVI a Portugal.