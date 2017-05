Actualidade

O ministro do Planeamento, Pedro Marques, disse hoje ter indicações de um "grande sucesso e grande procura" na Oferta Pública de Venda (OPV) de 5% das ações representativas da TAP, cujo prazo de adesão termina hoje.

"Todas as indicações que temos são as de um grande sucesso, de grande procura dos trabalhadores [da TAP] no que diz respeito à OPV", disse o ministro Pedro Marques, sem querer referir resultados concretos, na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde está a ser ouvido.

O prazo para os trabalhadores da TAP aderirem à Oferta Pública de Venda (OPV) de 5% das ações representativas do capital social do grupo que lhes foi reservada no processo de privatização termina hoje às 15:00.