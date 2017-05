Actualidade

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou hoje o estabelecimento de relações diplomáticas entre São Tomé e Príncipe e a China, considerando que isso torna possível um relacionamento trilateral em domínios económicos e sociais.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa, no final de um encontro com o Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, que iniciou na segunda-feira uma visita oficial de uma semana a Portugal.

O chefe de Estado português afirmou que, com o "reatamento das relações diplomáticas" entre aquele país lusófono e a China, em dezembro do ano passado, e o subsequente acordo, passou a "ser possível encarar um relacionamento trilateral em domínios importantes da economia e da sociedade de São Tomé e Príncipe".