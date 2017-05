Cultura

O realizador norte-americano Terry Gilliam está a rodar em Portugal o filme "O homem que matou Dom Quixote", com a coprodutora portuguesa Ukbar Filmes, recorrendo a mais de 500 profissionais e 1,2 milhões de euros.

A produtora Pandora da Cunha Telles explicou à agência Lusa que parte da rodagem do filme decorre no Convento de Cristo, em Tomar, com um elenco que inclui o ator norte-americano Adam Driver, o britânico Jonathan Pryce, o sueco Stellan Skarsgard, a atriz ucraniana Olga Kurylenko, a espanhola Rossy de Palma e a portuguesa Joana Ribeiro, além de centenas de figurantes locais.

Terry Gilliam manteve a coprodução portuguesa, agora com a Ukbar Filmes, depois de o projeto ter estado nas mãos do produtor Paulo Branco. Segundo o realizador, Paulo Branco não chegou a avançar com a produção alegadamente por problemas de financiamento.