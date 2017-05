Cultura

O filme "O homem que matou Dom Quixote", que o realizador norte-americano Terry Gilliam está a rodar em Portugal, vai beneficiar do novo sistema de incentivos fiscais criado pelo Governo português para atrair produções cinematográficas estrangeiras.

Pandora da Cunha Telles, co-produtora, explicou à agência Lusa que "O homem que matou Dom Quixote", com parte da rodagem a decorrer em Portugal, "será o primeiro a beneficiar do novo sistema incentivos fiscais ao cinema".

Com este incentivo fiscal, o Governo prevê que produtoras estrangeiras tenham um crédito, se quiserem trabalhar em Portugal. Esse crédito fiscal traduz-se numa dedução à coleta do IRC, que é apurada sobre as despesas da produção cinematográfica, igual ou superior a um milhão de euros.