Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) alertou hoje para o facto de o investimento no Serviço Nacional da Saúde (SNS) estar em queda desde 2009, o que "coloca em causa a prestação de cuidados de saúde".

Alexandre Lourenço falava durante uma audição na Comissão Parlamentar da Saúde, a requerimento do PSD, sobre o significativo aumento do montante das dívidas aos fornecedores de bens e serviços do SNS.

De acordo com Alexandre Lourenço, esta diminuição do investimento "põe em causa a prestação de cuidados do sistema e a captação dos melhores recursos humanos do setor".