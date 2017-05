Actualidade

A presidente da Autoridade da Concorrência (AdC) afirmou hoje que a "luta contra os cartéis" na contratação pública pode permitir poupar entre 1,8 a 4,5 mil milhões de euros por ano.

"De acordo com as nossas estimativas, a promoção da concorrência e a luta contra os cartéis na contratação pública pode representar poupanças entre 10% a 25% da despesa total", afirmou Margarida Matos Rosa, salientando que o valor mais alto deste intervalo [4,5 mil milhões de euros] representa "uma poupança próxima do défice público nacional".

Embora ressalvando tratar-se apenas de estimativas, a presidente da AdC - que falava na sessão de abertura da conferência anual da Rede Internacional da Concorrência (ICN), que de hoje a sexta-feira reúne 600 participantes de 100 países no Porto - destacou que estes números "ilustram bem o significado das poupanças potenciais que a concorrência pode trazer aos consumidores e contribuintes".