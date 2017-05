Papa

O presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, garantiu hoje que "está tudo preparado" para receber o papa Francisco, que estará em Fátima na sexta-feira e no sábado a propósito das comemorações do Centenário das Aparições.

Em declarações aos jornalistas à margem da inauguração da obra de arte "Francisco, o maior coração do mundo", o autarca disse que se encontra "tudo a postos ao nível da segurança, do socorro, do alojamento e da capacidade organizativa".

Paulo Fonseca referiu que as 20 bolsas de estacionamento criadas fora de Fátima (com capacidade para 18 mil viaturas ligeiras) com o objetivo de diluir o tráfego rodoviário estão "a funcionar como previsto, com capacidade de receção, com segurança".