cinema

Quatro filmes portugueses e uma coprodução nacional, entre os quais "Ama San" e "São Jorge", integram o Festival de Cinema de Sidney, marcado para junho, na Austrália.

O festival decorrerá de 07 a 18 de junho e o programa apresenta, fora de competição, as longas-metragens "São Jorge", de Marco Martins", e "O ornitólogo", de João Pedro Rodrigues, já estreados em Portugal e que prosseguem agora o caminho internacional.

A eles, no festival de Sidney, junta-se ainda "A floresta das almas perdidas", filme de José Pedro Lopes que teve estreia este ano no Fantasporto e só chegará aos cinemas portugueses depois do verão.