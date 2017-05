Actualidade

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário cresceram 7% no primeiro trimestre deste ano para 1.364 milhões euros, face a igual período de 2016, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados.

Em março, as exportações de têxteis e de vestuário registaram um aumento de 18% em relação a igual mês do ano passado, refere a Associação de Têxteis e Vestuário de Portugal em comunicado, citando dados do INE.

Nos três primeiros meses do ano, o crescimento de 7% nas exportações ficou a dever-se ao aumento de 12% das vendas de matérias têxteis nos mercados externos, à subida de 6% das exportações de vestuário e à recuperação em quase 5% dos têxteis-lar e outros artigos têxteis confecionados.