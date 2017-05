Actualidade

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, destacou hoje, em Viana do Castelo, "a criação recorde de emprego" em Portugal numa reação à redução, em 0,4 pontos percentuais da taxa de desemprego, divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Portugal é dos países da Europa com maior redução do desemprego, mas é o segundo país da Europa em termos taxa de criação de novos empregos. Essa é uma novidade importante. Foram criados, no último ano, 150 mil novos empregos, que acrescem à economia portuguesa. Se compararmos, trimestre a trimestre, são 144 mil empregos face ao trimestre semelhante do ano passado. É uma criação de emprego recorde", sustentou o governante.

O ministro da Economia, que falava à agência Lusa à margem da inauguração do primeiro hotel ligado ao desporto em Portugal, num investimento de seis milhões de euros, sublinhou tratar-se de "criação de emprego ao nível dos jovens e dos desempregados de longa duração".