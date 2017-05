Literatura

Uma revista literária com textos inéditos de vários autores portugueses, entre os quais Mário de Carvalho, o escritor homenageado neste primeiro número, vai ser lançada no próximo sábado, com o título "A Morte do Artista".

A publicação nasce de um coletivo de autores e artistas, que já se conheciam "através de lançamentos de livros uns dos outros", e que em maio de 2015 decidiram juntar-se na Sociedade de Instrução Guilherme Cossul, para uma leitura encenada de excertos dos seus próprios livros.

Nascia assim o coletivo "A Morte do Artista", composto por Manuel Halpern, João Eduardo Ferreira, Firmino Bernardo, Fernanda Cunha e Carina Bernardo, aos quais se juntou depois o fotógrafo e artista plástico Paulo Romão Brás, responsável pelo design e pela paginação da revista.