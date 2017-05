Actualidade

O antigo hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, desativado em 2008 e encerrado três anos depois em Lisboa, está "bastante degradado", mas a sua requalificação depende de uma decisão sobre a utilização futura do espaço, anunciou hoje a Estamo.

"O Hospital Miguel Bombarda já foi entregue à Estamo num estado bastante degradado e essa degradação terá tendência a aumentar com o passar do tempo", afirma a empresa pública gestora das participações imobiliárias do Estado, numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

De acordo com esta entidade, "a realização de uma intervenção de fundo apenas deverá ser efetuada quando estiverem definidos os parâmetros que permitam estabelecer qual a utilização futura do imóvel, dossiê que está em apreciação com a Câmara Municipal de Lisboa".