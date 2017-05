Actualidade

O vice-presidente do MPLA, partido no poder em Angola, reafirmou hoje, em Luanda, o compromisso do partido na luta contra a corrupção, má gestão do erário público e o tráfico de influências.

João Lourenço, que é cabeça de lista do partido nas eleições gerais de 23 de agosto, discursava no ato de apresentação pública do Programa de Governo 2017-2022 do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e do seu Manifesto Eleitoral.

O dirigente político do partido no poder em Angola sublinhou que o programa do MPLA para os próximos cinco anos "é coerente e consistente", mas para a sua aplicação "de modo efetivo e com sucesso" são precisas instituições fortes e credíveis.