FITEI

O programa conta com, com as estreias de Macbeth, no Teatro Nacional de São João, e de “Filhos do Retorno”, de Joana Craveiro (09 e 10 de junho, Teatro do Campo Alegre), a par das estreias nacionais de Campo Minado, da argentina Lola Arias, com a participação de veteranos da guerra das Malvinas (08 e 09 de junho, no Teatro Carlos Alberto), e de “Pájaro”, da chilena Trinidad González (02 e 03 de junho, Teatro Rivoli), foram alguns dos espetáculos destacados por Gonçalo Amorim, diretor artístico do FITEI.