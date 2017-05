Teatro

O consagrado texto de Dante Alighieri é o ponto de partida do espetáculo A Divina Comédia – Inferno, que conta com encenação de João Brites, do Teatro O Bando. A estreia desta produção está marcada para amanhã, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Neste espetáculo, o Teatro O Bando teve a missão de levar à cena Inferno, a primeira estação de A Divina Comédia, poema épico da literatura mundial, obra maior do italiano Dante Alighieri.

Em cena estarão 21 atores – entre eles Ana Brandão - numa grande estrutura cenográfica, visual e dramatúrgica que vai invadir o palco da Sala Garrett numa longa viagem guiada por Dante, Virgílio e Beatriz.

Depois de Lisboa, a peça vai estar noutros pontos do País. A primeira paragem confirmada é no Teatro Carlos Alberto, no Porto de 15 a 18 de maio, para quatro sessões apresentadas no âmbito do FITEI.

No dia 24 de junho, é a vez de viajar até Coimbra para um espetáculo único no Convento de São Francisco.

Local: Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa

Horário: de 11 de maio a 4 de junho, quarta às 19h, de quinta a sábado, às 21h e domingo, às 16h

Preço: €5 a €17