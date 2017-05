Actualidade

O "ano zero" do festival Jardins Abertos decorre a 20 de maio, no centro histórico de Lisboa e pretende convidar as pessoas a "aproximarem-se da natureza" e a conhecerem o que é a "Lisboa verde que anda escondida".

Esta iniciativa consiste numa visita guiada por jardins privados e semiprivados no centro histórico da cidade e os participantes terão a oportunidade de conhecer zonas fora da rota turística comum.

"O que nós queremos fazer é entrar dentro daqueles muros em que nós não sabíamos que havia jardins e de repente existem espaços muito bonitos, não só do ponto de vista paisagístico mas também pela sua narrativa, pelas pessoas que lá vivem ou a maneira como é cultivado", disse à Lusa um membro da organização do festival Jardins Abertos, Tomás Tojo.