O Tribunal Superior de Justiça do Brasil negou hoje um pedido da defesa do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretendia suspender o seu interrogatório no âmbito de um processo criminal por corrupção.

A decisão foi tomada pelo magistrado Félix Fischer, que considerou "improcedente" o pedido da defesa, que pedia um novo prazo de 90 dias para analisar as acusações contra o ex-Presidente.

Assim, Lula da Silva será ouvido hoje pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela investigação sobre a rede de corrupção na petrolífera estatal Petrobras, no âmbito da operação Lava Jato.