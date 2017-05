Actualidade

O presidente do Banco Central Europeu disse hoje que a política de estímulos monetários do BCE termina quando se cumprirem os objetivos de inflação e que ainda é cedo para o fazer.

Numa intervenção na comissão de Finanças do Parlamento holandês, Mario Draghi sublinhou que ainda é necessário manter um "nível substancial" de estímulos para impulsionar a inflação.

O presidente do BCE precisou que a instituição vai pôr fim ao seu programa de expansão monetária "em linha com a melhoria da economia" e, em particular, quando a inflação atingir o objetivo (de ficar ligeiramente abaixo de 2,0%) de forma duradoura e sustentável a médio prazo em toda a zona euro.