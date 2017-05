Papa

A comunidade surda vai poder contar com intérpretes de língua gestual portuguesa durante as principais celebrações de sexta-feira e sábado, em Fátima, aquando da visita do papa Francisco a propósito das comemorações do Centenário das Aparições.

"Vamos ter, pela primeira vez em celebrações deste nível, a interpretação em língua gestual portuguesa. Os surdos vão estar em pé de igualdade", afirmou à agência Lusa Joana Sousa, que integra o grupo de 12 intérpretes que colaboram com o Santuário de Fátima e que semanalmente, ao domingo, interpretam uma das missas na Basílica da Santíssima Trindade.

Em cada dia, estarão seis intérpretes num estúdio, cuja imagem será depois transmitida através do sinal interno de televisão do santuário.