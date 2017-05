Actualidade

Um espetáculo do Chapitô alusivo à escultura do Arcanjo São Miguel, derrubada por um visitante do Museu de Arte Antiga, em Lisboa, assinala o regresso da peça à exposição permanente, a 20 de maio, anunciou hoje a instituição.

Sujeita a restauro ao longo dos últimos meses, a escultura em madeira era proveniente do antigo Recolhimento de São Patrício de Lisboa, estabelecimento que alberga o Chapitô, o que fez com que a Escola de Circo se mobilizasse para fazer a montagem de "Miguel e Los Angeles".

O espetáculo é inspirado na "iconografia dos anjos", conta com música de Rodrigo Leão e voz de Teresa Salgueiro, e vai ser apresentado no largo José Figueiredo e no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), na Noite dos Museus, a 20 de maio.