Actualidade

Os sindicatos médicos avisam o Governo que não admitem ser tratados como "um grupo de garotos", apelam para a intervenção do primeiro-ministro para desbloquear as negociações e admitem endurecer as formas de luta se nada acontecer nas próximas semanas.

"Não podemos admitir que nos tratem como um grupo de garotos e que brinquem às negociações", declarou Mário Jorge Neves, dirigente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), um dos dois sindicatos que convocou os dois dias de greve nacional que hoje começou.

Numa conferência de imprensa conjunta para fazer um balanço do primeiro dia de greve, os sindicalistas sublinharam que existe atualmente um bloqueio negocial entre sindicatos e Ministério da Saúde.