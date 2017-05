Actualidade

O primeiro-ministro acusou hoje o ex-ministro social-democrata Poiares Maduro de "notável incompetência" na gestão do processo de transição entre o anterior e o atual programa de fundos comunitários, responsabilizando-o pela quebra de investimento público registada em 2016.

António Costa fez esta crítica na parte final do debate quinzenal da Assembleia da República, depois de o líder parlamentar socialista, Carlos César, ter acusado o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, de contradição de posições em matéria de evolução do emprego em Portugal.

"Em 22 de maio de 2016, o presidente do PSD dizia que o Governo do PS estava a dar cabo com a sua política de 60 mil postos de trabalho. Um ano depois, verificando-se antes a criação de 150 mil postos de trabalho, o PSD já diz que esse resultado não é atribuível ao atual Governo", declarou Carlos César.