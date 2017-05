Actualidade

O Banco de Portugal está preocupado com a segurança do cliente bancário com a comercialização de produtos e serviços por canais digitais, que os bancos já começam a disponibilizar, estando a trabalhar no modo de controlar essas operações.

No sumário executivo do Relatório de Supervisão Comportamental, hoje divulgado, a entidade considera que se adivinham "desafios para a regulação e supervisão da comercialização dos produtos bancários de retalho através de canais digitais".

Um dos primeiros desafios, afirma, é "assegurar que o cliente bancário está tão protegido em contexto digital como nos tradicionais canais de comercialização de produtos e serviços", estando assim o banco central a trabalhar em garantir que as instituições adotam pela via digital "mecanismo de segurança robustos e resilientes, capazes de monitorizar transações e difundir alertas em caso de atuação suspeita".