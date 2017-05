Papa

O papa Francisco afirma, numa mensagem dirigida aos portugueses, que vai a Fátima, sob lema "com Maria, peregrino na esperança e na paz", num "programa de conversão".

Na mensagem hoje difundida, Francisco referiu que a visita ocorre por ocasião do "centenário de momentos abençoados" e que se apresenta perante Nossa Senhora de Fátima como pastor universal, "oferecendo-lhe o 'bouquet' das mais lindas flores" que Jesus Cristo confiou aos seus cuidados, "ou seja os irmãos e as irmãs do mundo inteiro, resgatados pelo seu sangue, sem excluir ninguém", salientou.

O pontífice apelou aos católicos que estejam com ele numa "união física ou espiritual", mas "o importante é que seja de coração".