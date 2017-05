Actualidade

A Semapa teve lucros de 14,3 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que se traduz numa queda de 18,7% face ao mesmo período do ano passado, segundo informou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Semapa justifica a quebra dos lucros verificada entre janeiro e março deste ano com "a evolução desfavorável dos impostos sobre os lucros".

O volume de negócios consolidado do grupo foi de 521,5 milhões de euros até março, um aumento de 5% face ao período homólogo, tendo as exportações e vendas no exterior totalizado os 401,4 milhões de euros, ou seja, 77% do volume de negócios.