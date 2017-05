Papa

O PCP considerou hoje que a visita do papa Francisco a Fátima, na sexta-feira e no sábado, deve ser "acolhida com a consideração devida ao seu caráter religioso".

"A Igreja Católica, com a qual o PCP mantém, a exemplo de outras, um normal relacionamento institucional, deve ser respeitada e a visita do Papa acolhida com a consideração devida ao seu caráter religioso", lê-se numa nota do gabinete de imprensa do PCP distribuída hoje.

Os comunistas recordam que é um partido "onde militam muitos católicos e outros crentes" e que respeita "as múltiplas expressões e manifestações de religiosidade".