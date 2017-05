Actualidade

A procuradoria estatal de Estugarda está a investigar o presidente de Volkswagen (VW), Matthias Müller, o seu antecessor, Martin Winterkorn, e o presidente do conselho de administração, Dieter Pötsch, por alegada manipulação de mercado, segundo a revista "Wirtschaftswoche".

O semanário económico informou que a autoridade alemã de supervisão financeira confirmou ter apresentado uma queixa à procuradoria no verão do ano passado, na sequência do escândalo de manipulações de emissões de gases poluentes em automóveis do grupo VW.

A denúncia indica a "suspeita de manipulação de mercado com base em informações" e afeta também as ações da Porsche, filial da VW que era presidida por Müller até à demissão de Winterkorn devido ao escândalo registado em 2015.