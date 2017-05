OE2018

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares assumiu hoje, em Bruxelas, que é objetivo do Governo que "os principais dossiês" do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) estejam "bem avançados" até final de junho.

"Sim, esse objetivo já é mais ou menos público, agora passa a ser público. Nós queremos que os principais dossiês estejam bem avançados no final do primeiro semestre deste ano. Esse era um objetivo que nós já tínhamos desde o início do ano e esperamos concretizá-lo", disse Pedro Nuno Santos, à margem de um debate em Bruxelas sobre a solução governativa em Portugal, a designada "geringonça".

Depois de a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, ter defendido na terça-feira que "as traves-mestras" do OE2018 devem ser fechadas "bem antes" das eleições autárquicas de 01 de outubro, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares confirmou hoje que esse é um "objetivo partilhado, um objetivo comum".