Actualidade

Os acionistas do BCP aprovaram hoje em reunião magna todos os pontos que constavam da ordem de trabalhos, com destaque para a entrada de dois administradores escolhidos pela Fosun, LinJiang Xu e João Nuno Palma.

A Assembleia Geral (AG) anual do BCP, realizada no Taguspark, em Oeiras, arrancou com um quórum de 54% e os sete pontos sujeitos a votação foram todos aprovados com mais de 99% do capital representado.

Além da oficialização de LinJiang Xu enquanto administrador não executivo, João Nuno Palma, antigo administrador financeiro da Caixa Geral de Depósitos (CGD), foi confirmado em funções executivas.