Actualidade

A avaria generalizada no sistema de semáforos do Porto, que esta tarde dificultou o trânsito na cidade, "está resolvida", indicou o gabinete de comunicação da autarquia.

Segundo a mesma fonte, pelas 20:25 poderiam existir ainda "três ou quatro semáforos intermitentes" mas a situação encontrava-se "praticamente normalizada".

Uma avaria no sistema de semáforos do Porto condicionou o trânsito desde as 17:40, tendo o "principal problema" sido detetado na Rotunda da Boavista, para onde foi destacada Polícia Municipal.