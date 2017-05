Actualidade

O presidente do BCP considerou hoje que a entrada da Fosun no capital do banco reforça a estabilidade acionista, antecipando ainda que as sinergias com o grupo chinês vão abrir novos negócios e mercados.

"O BCP ganha porque os administradores [LinJiang Xu e João Nuno Palma, hoje aprovados em reunião magna] não só têm qualidade por si, mas também porque representam o novo acionista que é a Fosun. E a Fosun dá-nos, de facto, uma estabilidade e uma confiança diferente", disse à Lusa Nuno Amado no final dos trabalhos da Assembleia Geral (AG) anual do banco.

"E dá-nos um alargamento da nossa base de trabalho - chamemos-lhe assim - para áreas e para negócios que até agora não cobríamos. Pensamos que, a prazo, não é uma coisa imediata, mas, a prazo, vamos conseguir aproveitar essa presença e esse contributo", assinalou.