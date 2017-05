Actualidade

O Real Madrid, detentor do troféu, qualificou-se hoje para a final da Liga dos Campeões de futebol, apesar da derrota no terreno do Atlético de Madrid, por 2-1, marcando encontro com os italianos da Juventus.

Vencedor do primeiro dérbi da capital espanhola nestas meias-finais, por 3-0, o Real Madrid foi hoje ao Vicente Calderón garantir a sua 14.ª presença na final, terceira nos últimos três anos, encontrando a Juventus pela segunda vez no jogo decisivo, depois do triunfo sobre os italianos em 1998.

Saúl Ñiguez (12 minutos) e Griezmann (16), este de grande penalidade, deram vantagem ao Atlético no último jogo europeu no Calderón, mas o Real Madrid, com Cristiano Ronaldo no 'onze', reduziu antes do intervalo por intermédio de Isco (42) e o marcador não registou alterações até final.