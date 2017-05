Autárquicas

A vice-presidente do PSD e candidata à presidência da Assembleia Municipal em Almada, Maria Luís Albuquerque, afirmou hoje que cumprirá o mandato que os eleitores lhe derem e alertou o PCP que não é "dono dos votos" dos almadenses.

No jantar de apresentação dos candidatos autárquicos do PSD em Almada, Maria Luís Albuquerque defendeu ser importante "promover a rutura com a gestão" do PCP, que lidera há décadas a autarquia.

"A gestão do Partido Comunista está instalada e acomodada à convicção de que é dona dos votos dos cidadãos de Almada", afirmou a também deputada que tem sido eleita pelo distrito de Setúbal.